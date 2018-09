Rajd Wisły. Starcie zespołów w HRSMP

M&C Historic Rally Team

Klasyfikacja Zespo這wa w HRSMP, to - jak w innych rajdach - klasyfikacja zespo堯w sponsorskich i producent闚. Liderem i zarazem ju pewnym zwyci瞛c w klasyfikacji zespo堯w sponsorskich jest M&C Historic Rally. Ekipa, w kt鏎ej w sezonie 2018 startowali Piotr Zaleski i Jacek Gruszczy雟ki w Porsche 911 SC RS, Robert Luty i Marcin Celi雟ki w Subaru Legacy, Mariusz Zi馧kowski i Przemek Bosek w Polonezie 2000, Marcin Gaciarz i Marcin Kowalik w Nissanie Sunny GTI oraz Miros豉w Miernik i Marcin Le郾ik we Fiacie Abarth 131 Rally wywalczy豉 w sze軼iu rundach 476 punkt闚, zapewniaj帷 sobie ju pewne Mistrzostwo Polski. Sponsorem tego zespo逝 jest firma Miernik & Compnay. To najstarsza Polska firma zajmuj帷a si zarz康zaniem ryzykiem w biznesie. Posiada one r闚nie dzia zajmuj帷y si PR-em promocj i reklam w polskich rajdach samochodowych.

„Zdobyli鄉y w klasyfikacji Zespo堯w Sponsorskich bardzo cenny tytu Mistrza Polski. Jest on tym bardziej cenny, 瞠 to ju nasz drugi taki tytu, bo w tej klasyfikacji zwyci篹yli鄉y r闚nie w 2017 roku. Dla ka盥ej firmy wywalczenie zespo這wego Mistrza Polski w rajdach to wielki zaszczyt i doskona豉 reklama. Dla Miernik & Company, firmy zajmuj帷ej si zarz康zaniem ryzykiem dodatkowo najlepszy dow鏚, 瞠 potrafimy w豉軼iwie ocenia ryzyko we wszystkich dziedzinach i warunkach, w tym w tak zmiennych i nieprzewidywalnych okoliczno軼iach z jakimi mamy do czynienia w rajdach samochodowych. Wygrana z zespo豉mi Bosch Service, Toyoty i GO+Cars daje nam wielk satysfakcj, bo to wspania貫 zespo造 rajdowe, reprezentuj帷e renomowanych i silnych sponsor闚. Mam nadziej ze w sezonie 2019, w kt鏎ym Motul HRSMP wystartuje w pi璚iu wsp鏊nych rundach asfaltowych razem RSMP, b璠zie jeszcze wi璚ej zespo堯w sponsorskich, a rywalizacja b璠zie jeszcze bardziej zaci皻a, widowiskowa i emocjonuj帷a" - m闚i prezes M&C Risk Management, szef zespo逝 rajdowego M&C Historic Rally team i jednocze郾ie koordynator cyklu Motul HRSMP, Miros豉w Miernik.

Bosch Service Rally Team

Na drugim miejscu w klasyfikacji zespo堯w sponsorskich jest Bosch Service Rally Team, kt鏎y na t chwil ma na koncie 355 punkt闚. W barwach zespo逝 wyst瘼uj w tym sezonie Elefant, wsp馧pracuj帷y z pilotami Ernestem Kornobisem i Marcinem Boryckim w BMW 318is, Marek Suder i piloci Darek Gurdzio貫k i Kuba Matyjewicz w Fordzie Sierra Cosworth 4x4, Mariusz Polak i Tadeusz Gargas w Audi B2 Coupe Quattro oraz Pawe Hofman i Marcin Bar這ga w Saabie 96 V4 Rally. W czasie jednej z rund ekip reprezentowa豉 r闚nie za這ga Marcin Grzelewski/Krzysztof Niedba豉 w Fordzie Escorcie RS.

„Nasz zesp馧 powsta spontanicznie, kiedy to w czasie Rajdu Memoria逝 Janusza Kuliga i Mariana Bublewicza wpad貫m na ten pomys, poniewa trzech moich koleg闚 z HRSMP jest w豉軼icielami warsztat闚 serwisowych BOSCH. Dodatkowo 陰czy這 nas r闚nie wsp鏊ne zami這wanie do kolekcjonowania klasycznych aut. Przyj瘭i鄉y nazw Bosch Service Rally Team. Jeste鄉y zadowoleni z naszego wyniku, ale wiemy, 瞠 na pewno by造by on lepszy, gdyby鄉y rozpocz瘭i wsp鏊n rywalizacj ju od pierwszej rundy” - podsumowuje Zbyszek Kotarba, koordynator i pomys這dawca zespo逝.

Toyota Team Classic

Trzecie miejsce w tej samej klasyfikacji przypad這 zespo這wi Toyota Team Classic, reprezentowanemu przez Micha豉 Horode雟kiego i Arkadiusza Sa豉ci雟kiego w Toyocie Celice GT-Four oraz za這g Pawe Wysocki/Jakub Zalega startuj帷 w tym sezonie Toyot Coroll AE86. Jak do tej pory ekipa klasycznych Toyot zgromadzi豉 121 punkt闚.

Horode雟ki/Sa豉ci雟ki Toyota Team Classic HRSMP

„To pierwszy sezon mojej za這gi i ca貫go zespo逝 Toyota Team Classic w HRSMP, chocia nasza ekipa jest ju ca趾iem do鈍iadczona w rywalizacji w imprezach typu track day. Razem z Arkiem zacz瘭i鄉y je寮zi z pomiarem czasu dopiero od trzeciej rundy, Pawe i Kuba te nie uczestniczyli we wszystkich rajdach, wi璚 nasz wynik uznajemy za naprawd udany. Mamy du瞠 apetyty na wi璚ej w przysz造m sezonie i chcemy dalej kultywowa bogate, rajdowe tradycje Toyoty” - m闚i Micha Horode雟ki, lider zespo逝 Toyota Team Classic.

GO+Cars Atlas Ward

Ostatnie miejsce w klasyfikacji generalnej zajmuje ekipa GO+Cars Atlas Ward. Na t chwil zesp馧 zdoby 57 punkt闚 i jest reprezentowany przez tylko jedn za這g, kt鏎 tworz Grzegorz Olchawski i ㄆkasz Wro雟ki w Audi Quattro.

Olchawski/Wro雟ki GO+Cars Atlas Ward HRSMP

Subaru Historic Rally Team

W klasyfikacji zespo堯w producenckich w HRSMP startuje obecnie jedynie ekipa Subaru Historic Rally Team, kt鏎a przed Rajdem Wis造 ma na koncie 103 punkty. Zesp馧 reprezentuje za這ga Micha Pryczek/Jacek Pryczek w Subaru Imprezie GC8 555 w legendarnych barwach, w kt鏎ych startowa Colin McRae.

Pyrczek/Pryczek Subary Historic Rally Team HRSMP







„Aktualnie w klasyfikacji producenckiej HRSMP startujemy tylko my, wi璚 tak naprawd w tej kategorii nie mamy z kim konkurowa. Musz jednak przyzna, 瞠 reprezentowanie oficjalnych barw Subaru i zespo逝 Subaru Historic Rally Team,

za這穎nego przez Marka Kluszczy雟kiego, wa積 posta w 鈔odowisku zwi您anym z t mark, jest dla mnie zaszczytem. Mam nadziej, 瞠 w przysz這軼i w tej klasyfikacji znajd si r闚nie inne zespo造 - m闚i Micha Pryczek, kierowca Subaru Imprezy GC8 555.