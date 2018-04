Rajd Korsyki. Ogier powiększa przewagę, Tanak tuż przed Neuvillem

Ogier podróżuje w innej lidze. Nie wygrał żadnego z sześciu sobotnich odcinków specjalnych, ale jechał na tyle szybko i dobrze taktycznie, że po dwóch dniach jego przewaga wzrosła o blisko 12 sekund do kolejnej załogi.

-Wszystko było dziś w porządku. Na ostatnim odcinku specjalnym w ogóle nie ryzykowałem, bo droga jest tu szczególnie brudna. Mamy dużą przewagę, ale w niedzielę jest jeszcze wiele kilometrów do przejechania - mówił Ogier.

Ciekawie działo się za jego plecami. Po drugim dniu na drugą lokatę wskoczył Ott Tanak (Toyota Yaris WRC), który jest o zaledwie 0,1 sekundy przed Thierrym Neuvillem (Hyundai i20 WRC). Belg przez cały weekend nie może znaleźć odpowiednich ustawień auta, na metach poszczególnych oesów narzeka na prowadzenie samochodu. Czwarte miejsce dla Esapekki Lappiego (Toyota), który do dwóch poprzedzających go aut traci nieco ponad 10 sekund.

Z walki o podium na 10. odcinku specjalnym wypadł Kris Meeke (Citroen C3 WRC). Brytyjczyk źle usłyszał to, co dyktował mu pilot, zbyt szybko wszedł w zakręt i wypadł z drogi. Do tego, na tyle niefortunnie, że nie był w stanie wrócić na trasę. Jest niemal pewne, że Citroen z Korsyki wyjedzie bez żadnych punktów - pierwszego dnia z drogi wypadł Sebastien Loeb i do ścigania mógł wrócić tylko dzięki systemowi Rally 2.

Loeb wygrał trzy z sześciu sobotnich odcinków specjalnych, po raz kolejny udowodnił, że wciąż jest szybki, mimo dość długiej przerwy od regularnych startów w rajdach. - To był dla mnie dobry dzień. Starałem się naciskać i dobrze czułem się za kierownicą - mówił.

Meeke nie był jedynym sobotnim pechowcem. Wypadek na ósmym odcinku specjalnym miał Jari-Matti Latvala (Toyota) i jego zespół w nocy podejmie próbę naprawy auta, by mogło wrócić do rywalizacji w niedzielę, gdy jest szansa na dodatkowe punkty na tzw. Power Stage’u. Awaria silnika zatrzymała za to Bryana Bouffiera (Ford Fiesta WRC).

W klasie WRC–2 prowadzi z ogromną przewagą Czech Jan Kopecky (Skoda Fabia R5). Łukasz Pieniążek po dwóch dniach rajdu jest na piątej pozycji.

W niedziele do przejechania są dwa odcinki specjalne o łącznej długości 71,42 km. O 9:23 zacznie się licząca 55 km próba Vero – Sarrola-Carcopino, a o godz. 12:18 Penitencier de Coti-Chiavari [Power Stage].