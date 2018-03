Kuba Przygoński znów na podium w Pucharze Świata

Ostatniego dnia rajdu zawodnicy mieli do pokonania etap o długości niecałych 219 km. Najszybszy na zakończenie zmagań w Zjednoczonych Emiratach Arabskich był Cyril Despres (Buggy 2WD). Francuz o dwie i pół minuty wyprzedził swojego rodaka Luca Alphanda (Mini John Cooper Works Buggy). Trzeci na mecie, ze stratą czterech minut, był Władimir Wasiliew (Mini All4 Racing). Czterdzieści sekund za Rosjaninem dojechał Kuba Przygoński pilotowany przez Toma Colsoula (Mini John Cooper Works Rally). Cały rajd wygrał Martin Prokop (Ford F-150 Evo), dla którego jest to pierwsza wygrana w rajdach terenowych. Czech wyprzedził o ponad trzynaście minut Przygońskiego. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wywalczył Wasiliew.

Jesteśmy na mecie Abu Dhabi Desert Challenge. Bardzo się cieszymy z drugiego miejsca, choć jednocześnie czujemy lekki niedosyt, bo była duża szansa, żeby wygrać te zawody. Dwa razy się zakopaliśmy i to zadecydowało o ostatecznym wyniku. Przez cały rajd mieliśmy świetne tempo, ale do zwycięstw potrzebne jest też szczęście. Takie są rajdy i musimy się z tym liczyć. – podsumowuje Kuba Przygoński.

W klasyfikacji Pucharu Świata wyprzedzi nas Martin Prokop. Zapowiada się, że będziemy z nim bezpośrednio rywalizować przez cały sezon, bo tak jak my jedzie równo i szybko. Już za niespełna trzy tygodnie czeka nas start w Katarze, który jest znany z bardzo wymagającej nawigacji, co będzie dużym wyzwaniem dla Toma. Walczymy dalej - dodał polski kierowca.

W ramach motocyklowych Mistrzostw Świata FIM zwycięstwo odniósł Pablo Quintanilla (Husqvarna). Chilijczyk na ostatnim etapie uzyskał piąty czas, kontrolując przewagę nad rywalami ?z poprzedniego dnia. Próbę wygrał Austriak Matthias Walkner (KTM), który wyprzedził o zaledwie pół sekundy Argentyńczyka Kevina Benavidesa (Honda) i o 19 sekund Brytyjczyka Sama Sunderlanda (KTM). Na podium rajdu, oprócz Quintanilli, stanęli Sunderland i Benavides. Maciek Giemza ostatniego dnia uzyskał dobry jedenasty czas, tracąc zaledwie 9 minut do zwycięzcy. Na zakończenie rajdu zajął drugie miejsce w klasyfikacji juniorów. Młody zawodnik ORLEN Team pokazał, że jeśli tylko nie zmaga się z problemami zdrowotnymi, może jechać świetnym tempem, przegrywając nieznacznie ze światową czołówką.

Ostatni etap był bardzo podobny do tego z pierwszego dnia z tą różnicą, że pokonywaliśmy go ?w przeciwną stronę. Po wspólnym starcie z drugiej linii przewodziłem całej grupie. Do końca miałem bardzo dobre tempo i straciłem niecałe dziewięć minut do zwycięzcy, co jest świetnym prognostykiem na przyszłość. Sam rajd nie do końca ułożył się po mojej myśli z powodu nieprzewidzianych problemów ze zdrowiem. Na szczęście jest już lepiej i nie mogę się doczekać kolejnego startu w Katarze. – mówi Maciek Giemza.

Motocykliści i kierowcy już za trzy tygodnie spotkają się w Katarze. Qatar Cross Country Rally będzie czwartą rundą samochodowego Pucharu Świata FIA i drugą rundą motocyklowych Mistrzostw Świata FIM w rajdach terenowych.



Punktacja Pucharu Świata FIA Cross Country po trzech rundach:

1.Prokop 93

2. Przygoński 84

3. Wasiliew 69

4. Al-Attiyah 30

5. Seaidan 26

6. Despres 24

Punktacja motocyklowych Mistrzostw Świata FIM w rajdach terenowych:

1.Quintanilla 30

2. Sunderland 24

3. Benavides 19

4. Walkner 17

5. Gonçalves 14

6. Brabec 13

7. Price 13

8. Cornejo 11

9. Metge 10

10. Melot 9