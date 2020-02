Nieoficjalnie: Robert Kubica wystartuje w serii DTM! BMW przygotuje auto

- PKN Orlen i Robert Kubica ustalili wszystkie szczegóły startów polskiego kierowcy w serii DTM. Potwierdzenia możemy spodziewać się jeszcze w tym tygodniu. A konkretnie w czwartek na specjalnej konferencji prasowej z udziałem Roberta Kubicy oraz prezesa PKN Orlen, Daniela Obajtka - czytamy na blogu powrotroberta.pl, który prowadzą dobrze poinformowani kibice polskiego kierowcy.

Robert Kubica stoi przed wielką szansą! "Możliwe sensacyjne rozwiązanie"

Kubica miał szansę na jazdę w DTM, mówiło się o tym od wielu tygodni, ale kilka dni temu BMW poinformowało, że polski kierowca jednak nie wystartuje w ich zespole. Ale to nie oznacza, że nie wystartuje wcale. W tej chwili trwają zakulisowe rozmowy pomiędzy BMW a Orlenem. Niemiecki koncern szykuje specjalne auto dla Kubicy, którym ma jeździć w prywatnym zespole. Nieoficjalnie mówi się, że dla Orlenu to koszt od 3 do 6 mln euro.

DTM, a więc Deutsche Tourenwagen Masters, to w teorii wewnętrzne mistrzostwa Niemiec samochodów turystycznych. Ale w praktyce to jedna z najbardziej zaawansowanych i najpopularniejszych serii wyścigowych na świecie, która na wielu torach przyciąga nie mniejszą publiczność niż Formuła 1.

Sezon DTM rozpoczyna się 25 kwietnia. Od 16 do 18 marca odbędą się testy na torze Monza. Kubica w nadchodzącym sezonie będzie też testowym kierowcą Alfy Romeo (w wyścigach startować będą Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi). Sezon F1 rozpocznie się 15 marca na torze Melbourne Grand Prix Circuit w Australii.