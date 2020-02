Znakomita wiadomość dla fanów Roberta Kubicy. Będą mogli zobaczyć jego jazdy w F1.

19 lutego rozpoczynają się testy przed kolejnym sezonem Formuły 1. Długo nie były one dostępne dla kibiców. Wszystko zmieniło się przed rokiem, kiedy przeprowadzono transmisje wspólnie z brytyjską telewizją Sky Sports. Teraz będzie można je oglądać na platformie F1 TV Pro.

Abonenci F1 TV Pro będą mieli dostęp do dwóch tur testów. Kamery będą towarzyszyć zespołom i zawodnikom na torze od 19 do 21 i od 26 do 28 lutego. Każdego dnia od 9 do 13 a po przerwie obiadowej od 14:00 do 18:00 będzie można śledzić ich wyniki oraz postępy na torze - czytamy na f1fanklub.pl.

W tym sezonie po raz pierwszy zespoły nie będą mogły zasłaniać się w boksach ściankami. Dodatkowo F1 TV Pro będzie prowadzić codzienny program Tech Talk - analizujący innowacje testowane przez teamy F1. Pojawią się również - codziennie w porze obiadowej - specjalne konferencje prasowe.

Roczny dostęp do usług F1 TV Pro kosztuje 49,99 euro. Można też wykupić pakiet na miesiąc. Za 5,99 euro. Testy w Barcelonie podzielone będą na dwie tury - pierwsza potrwa od 19 do 21 lutego, a druga od 26 do 28 lutego.

Kubica jest testowym kierowcą Alfy Romeo. W wyścigach startować będą Kimi Raikkonen i Antonio Giovinazzi. Nowy sezon F1 rozpocznie się 15 marca na torze Melbourne Grand Prix Circuit w Australii.