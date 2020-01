lorca_mallorca godzinę temu 0

"Williams znowu zadziwił. Zatrudnili kierowcę, które miał gigantyczne straty do najlepszych"

No to chyba w normie? Przecież jechał tym samym samochodem, co wcześniej Russell i Kubica, najwolniejsi w stawce.

Fakt, że zatrudnili kierowcę, który póki co niczym specjalnym się nie zapisał (w jedynym sezonie w F2 zdobył dokładnie 1 pkt. w średniej klasy zespole), sugeruje, że kasa musi zgadzać się na tyle, że Williamsowi opłaca się ryzykować kolejny stracony sezon. Ciekawe, kto tym razem dostąpi zaszczytu odebrania tego symbolicznego punkciku, który ostatnio przypadł Kubicy...