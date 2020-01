Mark Hughes: Robert Kubica został wybrany dzięki swojej reputacji. Jest mistrzem, jeśli chodzi o wyczucie samochodu w symulatorze

Znamy przyszłość Roberta Kubicy. Polak dołączył do ekipy Alfa Romeo, w której będzie prowacował w sezonie 2020. W zeszłym sezonie zespół szwajcarsko-włoski zajął dopiero ósme miejsce wśród konstruktorów Formuły 1. Dzięki Kubicy Alfa Romeo ma poprawić wyniki.

REKLAMA

Kubica chce zaistnieć nie tylko na symulatorze:

Robert Kubica będzie cennym wsparciem dla Alfy Romeo?

- Wybór trzeciego kierowcy przez Alfę Romeo na spore znaczenie. Uważa się, że Kubica podpisał kontrakt ze względu na osobisty sponsoring. Tymczasem został wybrany ze względu na swoją reputację. Jest mistrzem, jeśli chodzi o wyczucie samochodu w symulatorze - napisał Mark Hughes na portalu Motorsportmagazine.com. Hughes to znany i szanowany dziennikarz, jest również ekspertem Sky Sports.

Kubica ma spore doświadczenie w kontakcie z symulatorami. Pracował na nich w Renault i Williamsie. Do końca zeszłego roku był kierowcą tej ostatniej ekipy, ale odszedł, bo był rozczarowany współpracą z zespołem z Grove. - Kubica jest bardzo spostrzegawczym kierowcą. Ma trafne oceny co do tego, gdzie można poprawić czas okrążenia. Symulator dużo kosztował Alfę Romeo i Polak ma zmaksymalizować tę inwestycję - dodał Hughes.