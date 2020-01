Robert Kubica powróci do ścigania w Formule 1? Tajemnicze słowa prezesa Orlenu

W środę oficjalnie poinformowano, że Robert Kubica został w sezonie 2020 kierowcą rezerwowym zespołu Alfa Romeo, a Orlen został sponsorem tytularnym włoskiej ekipy. Nie podano wówczas zbyt wielu szczegółów wieloletniego kontraktu, jednak było jasne, że polski kierowca otrzyma niejedną szansę jazdy bolidem w nadchodzącym sezonie. Więcej szczegółów zdradził w rozmowie z TVP Sport Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

- Wcześniej nie byliśmy sponsorem tytularnym. Teraz jesteśmy, a dodatkowo bolid będzie w kolorach białym i czerwonym. Orlen jest coraz bardziej rozpoznawalny, ale Formuła 1 to sport globalny i w ten sposób promujemy też Polskę. Robert uczestniczył w tych negocjacjach i umowa została zawarta przy jego aprobacie. Dla niego jest to propozycja, z którą się zgadza, ale mamy też inne pomysły, które chcemy realizować w 2020 roku. To nie jest nasze ostatnie ogłoszenie - powiedział Obajtek, dając jasno do zrozumienia, że Robert Kubica będzie miał w nadchodzącym sezonie także inne zadania.

Robert Kubica powróci do wyścigów Formuły 1?

Fakt, że Robert Kubica w nadchodzącym sezonie Formuły 1 będzie w Alfie Romeo kierowcą rezerwowym oznacza, że jest w bardzo dobrej pozycji przed zastąpieniem jednego z kierowców włoskiego zespołu na sezon 2021. - W każdym zespole są sportowcy i umowy z nimi związane i dany zespół nie może decydować z dnia na dzień. To, że Robert jest w Alfie Romeo o czymś świadczy w czasie. Myślę, że z czasem mogą pojawić się kolejne pozytywne informacje - dodał prezes polskiego koncernu.

Obajtek potwierdził także doniesienia medialne, że Orlen negocjował także z co najmniej dwiema innymi ekipami. Choć nie zdradził, o które zespoły chodzi, nie trudno domyślić się, że chodzi o Haasa i Racing Point. - Negocjacje pokazały nam, że jesteśmy firmą, która się liczy. Zainteresowanie było duże, prowadziliśmy rozmowy z trzema zespołami. To były długie i trudne negocjacje, ale propozycja Alfy była dla nas najbardziej optymalna. Ma ona charakter biznesowy, ale nie mogę zdradzać pewnych zapisów. Poprzez tę umowę mamy możliwość, żeby polscy sportowcy byli szkoleni przez akademię Alfy, byśmy mogli znaleźć następców Roberta. To daje szanse młodym talentom na rozwój - podkreślił prezes Orlenu.

Zgodnie z umową podpisaną przez Orlen i Alfa Romeo Racing Orlen, trzech młodych polskich kierowców dołączy do Orlen Akademii Kierowców, prowadzonej przez Sauber Motorsport, co umożliwi im w przyszłości łatwiejszą drogę w kierunku Formuły 1.

Orlen stworzy polski zespół?

Daniel Obajtek powiedział także znacznie więcej na temat przyszłości polskiej firmy w Formule 1. Jego zdaniem, możliwe jest stworzenie polskiego zespołu. - Wszystko jest w zasięgu naszych marzeń. Zależy to jednak od sytuacji i planów, które mamy. Także od sukcesów ekonomicznych. Być może przyjdzie taki czas, że podejmiemy się takiego zadania - podkreślił prezes polskiego koncernu.