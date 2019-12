Orlen opublikował tajemnicze zdjęcie Roberta Kubicy. Oni już znają jego przyszłość

mer-llink pół godziny temu Oceniono 8 razy 0

Brawurowe kłamstwo Orlenu: "Nasze logo eksponowane w czołowych tv świata przez 250 godzin! Huraaa! I te 250 godzin antenowych warte jest na nasze oko tak ze 110 milionów! Alleluja! Co my robimy tymi 250 godzinami? My otwieramy oczy niedowiarkom! I odpór dajemy takim różnym idiotkom, bo zarobiliśmy więcej niż wyrzucone przez nas w błoto 100 milionów! Hosanna!"

Tzw. ciemny lud, do którego adresowany jest ten przekaz Orlenu, będzie wniebowzięty: bo to, panie dziejaszku, liczby same mówią! Potęga argumentacji!

Nie za bardzo....

Logo Orlenu w czasie tych rzekomych 250 godzin transmisji było widoczne przez może łącznie 1 minutę i 8 sekund..Przypadkowo.. Na łapu-capu, jak kamera się niechcący prześlizgnęła...Przez całe 10 miesięcy sezonu F1.. I to widoczne tylko dla uprzedzonego oka, bo logo malutkie, na ostatnim pojeździe w stawce, i w ogóle przeciętnemu widzowi na świecie i w Europie nie kojarzące się z niczym.

1 500 000 za sekundę przypadkowej ekspozycji mało widocznego, anonimowego znaczka - to rzeczywiście przebój na miarę PiSu i Orlenu. Deal Tysiąclecia!

Jaka jest wartość marketingowa tej inwestycji? Zero. Nul. Niente.

A wartość propagandowa dla ciemnego luda? A jak najbardziej: ciemnemu ludowi łatwo wmówić, że to epokowe wydarzenie, że to NASZE, przez NASZ zrobione, i to nie jest NASZE ostatnie słowo!

A że ciemny lud płaci za to kłamstwo własnymi żywymi pieniędzmi? Co to szkodzi... Przecież dostał igrzyska. I będzie trzymał buzię w ciup patrząc cielęcym wzrokiem na - teraz - DTM.... Tak porywające, tak emocjonujące, jak przyglądanie się, jak schnie farba....



P.S. Czy panu Kubicy - i egzaltującym się F1, DTM i czym tam jeszcze Żurnalistom - nie jest wstyd, iż my wszyscy (w tym rodzice bez żłobków, kalecy oraz osoby chore na raka) fundujemy tę imprezę?

Za te pieniądze można rocznie utrzymać kilkadziesiąt żłobków, sprowadzić kontenery nierefundowanego leku na raka, wspomóc rehabilitację niepełnosprawnych w całym kraju...

PiS nie ma dla nauczycieli, nie ma na szpitale (zamkniecie pediatrii onko w Gorzowie WLK.P; 83-latek umierający na ulicy; porodówka zamknięta w Zakopanem; Opole - SOR w szpitalu wojewódzkim do likwidacji; Gdańsk - wstrzymanie przyjęć do szpitala w Gdańsku; w Poznaniu - odwołanie przyjęć planowych, bo brak łóżek szpitalnych)…

Nie ma na lekarstwa…

Ale miał dla Angolskich i teraz ma dla niemieckich miliarderów. (<== UWaga, to wszystko ziomkowie i pachołkowie niejakiej Merkel!!! Ponadto winni są nam reparacje 300 mld $, policzone przez posła Mularczyka, a my im jeszcze dosypujemy kasę?)

I tak p. Kubica - wraz z eszelonem cmokających od zachwytu Żurnalistów - bawi się za nasze pieniądze, bo PiS mu kupił przedtem miejsce w trzecioligowym samochodziku i dokupi jeszcze w innym.

100 000 000 jak na razie! Czekamy na info, ile teraz wsypaliśmy do kieszeni Germańskiej.



To nie PiS ani Orlen jest fundatorem pana Kubicy fanaberii.

Orlen i PiS tylko gwizdnęli państwowe pieniądze i już utopili je w kieszeni upadającego Williamsa. A obecnie wkładają jeszcze do portfeli innych, równie "potrzebujących" biednych właścicieli innych stajni, nawet tak egzotycznych, jak DTM czy jak tam....

Przymusowym sponsorem tych biednych bogaczy jesteśmy my wszyscy: ty, ja, pan, pani, oni, a nawet tamci państwo pod Gołdapią. Bo to z naszych opłat, z naszych podatków, z naszych - nie jakichś cudownych "rządowych", bo takich nie ma - pieniędzy jest ten sponsoring!

Nie czuje rumieńca na twarzy ani pan Kubica, ani dmuchający w te tutkę dziennikarze?