F1. Charles Leclerc przedłużył umowę z Ferrari

Charles Leclerc jest związany ze stajnią z Maranello od sezonu 2016, kiedy to wstąpił w szeregi jej Akademii Kierowców. W latach 2016-2017 kierowca przebywał na wypożyczeniu w Haasie oraz Sauberze, pełniąc funkcję zawodnika testowego. Z kolei w 2018 roku Monakijczyk doczekał się promocji na etatowego kierowcę Saubera jako świeżo upieczony mistrz Formuły 2.

Charles Leclerc wygrał dwa wyścigi w poprzednim sezonie F1

Debiutancka kampania w stajni z Hinwil była na tyle udana w wykonaniu Monakijczyka, że Ferrari zdecydowało się ściągnąć go w miejsce Kimiego Raikkonena po zaledwie roku startów. Sezon 2019 to dla Leclerca czwarte miejsce w klasyfikacji tuż przed Sebastianem Vettelem, z dorobkiem dwóch zwycięstw w Belgii oraz we Włoszech, a także siedmiu pole position.

Jak potwierdzono, Ferrari zdołało wypracować warunki nowego porozumienia z Charlesem Leclerkiem, które będzie ważne do sezonu 2024. Dotychczasowy kontrakt miał obowiązywać co najmniej do 2022 roku.

Jestem szczęśliwy zostając ze Scuderią Ferrari. Miniony sezon, który spędziłem z najbardziej znanym zespołem Formuły 1, był dla mnie marzeniem. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia jeszcze głębszej relacji z zespołem po intensywnym oraz ekscytującym sezonie 2019. Chcę zobaczyć co przyniesie przyszłość i nie mogę się już doczekać kolejnego sezonu

- powiedział Leclerc.