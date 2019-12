Felipe Massa: Williams popełnił błąd w sprawie Roberta Kubicy

Felipe Massa był związany z Williamsem w latach 2014-2017. Nie ukrywa, że jest mu przykro, kiedy patrzy na to, co w tej chwili wyrabiają szefowie brytyjskiego zespołu. - Smutno mi, gdy na to patrzę. To nie jest kwestia jednej błędnej decyzji, a wielu. Począwszy od samochodu, który okazał się fatalny, poprzez rozwój z roku na rok - powiedział wicemistrz świata z 2008 roku w rozmowie z brazylijskim "Motorsportem".

Massa uważa, że Williams popełnił też błędy przy wyborze kierowców, w tym Kubicy. - Wybierali takich, którzy przynosili pieniądze, a nie mieli talentu. Teraz mają wyjątkowego George'a Russella, ale nic poza tym - przyznał Brazylijczyk, który karierę w Formule 1 zakończył w 2016 roku.

Felipe Massa krytycznie o Robercie Kubicy. "On też przyniósł pieniądze"

Massa krytycznie wypowiedział się też na temat współpracy Williamsa z Robertem Kubicą. - On był wyjątkowym kierowcą, bardzo utalentowanym, ale już nim nie jest - stwierdził Massa. Po czym dodał: - Kubica też nie trafił do Williamsa za darmo. Przyszedł z pieniędzmi, robiąc mniej więcej to samo, co rok wcześniej Lance Stroll i Siergiej Sirotkin. Zmieniło się tylko tyle, że Williams pozyskał kogoś o lepszej reputacji, ale w zasadzie to nie zmieniło się nic. To jest imponujące, co Kubica robił w F1 przed wypadkiem, ale po wypadku już nie potrafi tak jeździć. Nie można go porównywać do czołowych kierowców - przyznał Massa.

Kubica rozstał się już z Williamsem. W nadchodzącym sezonie najprawdopodobniej będzie ścigać się w serii DTM.