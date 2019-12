Miliarder chce Roberta Kubicę w swoim zespole! Kusił go już w ubiegłym roku

boromir195419 pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Znowu ''odgrzewane kotlety '' i wciskanie kitu bi zwiększyć ''poczytność'' . Sprawa wygląda tak że Kubica chce pozostać w F-1 , chętne do zatrudnienia go jako kierowcę testowego. O tym wszyscy wiedzą . Podobno ktoś ''trzeci też ma jakieś propozycje. .Dopóki Robert nie załatwi tych spraw ... to nie podpisze umowy z BMW bo musi ustalić w nie które wyścigi odpuści .Do tego czasu będziemy czytać różne ''sensacyjne 'newsy,