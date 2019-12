BMW oszalało dla Roberta Kubicy. Wyrzucili swoich kierowców, w tym ogromny talent

antykonformista 2 godziny temu Oceniono 7 razy 1

BMW oszalało.... no faktycznie, walą łbem o ścianę, rzucają walizki z pieniędzmi przez okno, oraz zjadają własne odchody....



To trochę tak, jak we wczorajszym artykule, oznajmiającym wszem, i wobec, że fani Magdy Gessler są w ekstazie. Ekstaza Fana Magdy G.