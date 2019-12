Robert Kubica czeka na kontrakt w DTM. "W BMW znalazłoby się teraz miejsce dla Polaka"

d34mariusz pół godziny temu Oceniono 2 razy 2

Przecież ten artykuł już był. Po raz drugi piszecie to samo gimnazjaliści. Jeśli nawet dostanie ten kontrakt to co? Co to zmieni? Mamy się zachwycać szoferem tysiąclecia który dostał angaż do podrzędnych wyścigów które mało kto ogląda i niewiele osób w ogóle wie że takie coś istnieje? Nie bądźcie śmieszni.