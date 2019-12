Sebastian Vettel nie przedłuży kontraktu z Ferrari. Szykuje się legendarna wymiana?

Kontrakt Sebastiana Vettela z Ferrari wygasa po sezonie 2020 i wiele wskazuje na to, że nie będzie przedłużony. Irlandzki ekspert Eddie Jordan stwierdził nawet, że Lewis Hamilton w sezonie 2021 przejdzie do Ferrari, a razem z nim do teamu z Marnello pójdzie Toto Wolff, czyli szef Mercedesa, któremu także wygasa kontrakt!

Fot. Silvia Izquierdo / AP

