Robert Kubica pierwszy raz tak szczerze i bardzo krytycznie o Williamsie. Sam też czuje się współwinny

- Byłem z Williamsem związany równo 24 miesiące. Tymczasem wystarczy postawić obok mnie George'a Russella i on powie to samo na temat samochodu, co ja - przyznał Robert Kubica w szczerej rozmowie z gptoday.net. - Jako grupa ludzi, włączając w to mnie, przez te dwa lata nie zrobiliśmy wystarczająco dobrej roboty z Williamsem - dodał.

Kubica nie ukrywa, że liczył, iż Williamsowi szybciej uda się wyjść z kryzysu. - Z mojego punktu widzenia powinniśmy byli zareagować znacznie wcześniej na kłopoty. Zamiast tego panowało myślenie, że nie mamy żadnych problemów - podkreślił Kubica.

Po czym dodał: - Wystarczy spojrzeć na pierwsze pięć okrążeń Williamsa z GP Abu Zabi. Widać jak na dłoni, że zmarnowaliśmy ostatnie 24 miesiące. Mówię tu o wszystkich, o całej grupie ludzi, bo ja też jednak byłem związany z Williamsem od dłuższego czasu. I jest to moje największe rozczarowanie.

Kubica w czwartek i piątek jeździł samochodem BMW z serii DTM. Z nieoficjalnych danych (testy nie są transmitowane i nie mamy dostępu do oficjalnych wiadomości) wynika, że Polak spisał się dobrze, a jego tempo w piątek było lepsze niż w czwartek (czyli podczas pierwszego dnia testów).

- Z pewnością był to bardzo owocny test. Pierwszy raz jeździłem nową generacją samochodów DTM. Było wiele rzeczy do nauki i wiele rzeczy do odkrycia, bo to oczywiście coś innego niż to, do czego przywykłem w poprzednich latach. Kilka rzeczy w samochodzie DTM pozytywnie mnie zaskoczyło. Na pierwszych okrążeniach od razu poczułem się komfortowo, a tego zawsze poszukuje kierowca podczas testowania i odkrywania nowych samochodów. Jeśli czujesz się komfortowo i pewnie, to jeździsz szybciej i życie robi się łatwiejsze - mówił Kubica po drugim dniu testów.