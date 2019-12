Są czasy z testów DTM! Robert Kubica szybszy od dwukrotnego mistrza

Robert Kubica w czwartek i w piątek pojawił się na teście młodych kierowców w hiszpańskim Jerez. Pierwszego dnia miał być wolniejszy o 0,3 sekundy od Wittmanna, ale w piątek pobił jego najlepszy wynik o 52 tysięczne (Niemiec jeździł w środę i czwartek) - wynika z danych opublikowanych przez Powrót Roberta. Polak łącznie przejechał 245 okrążeń, za to Wittmann 200. Obaj byli najlepszymi kierowcami BMW.

Szef Haasa zaprosił Roberta Kubicę do współpracy:

Robert Kubica najszybszy spośród kierowców BMW:

Robert Kubica (czwartek, piątek) 1:32.639 (245 okrążeń) Marco Wittmann (środa, czwartek) 1:32.691 (200) Philipp Eng (piątek) 1:32.766 (158) Nick Yelloly (środa) 1:33.185 (126)

Na powyższe wyniki warto wziąć poprawkę, jako że nie wiemy, jakie programy realizowali kierowcy. Jednak jasno wynika z nich, że Kubica nie odstaje od innych kierowców BMW i może liczyć na angaż. Niemcy są wręcz przekonani, że "Polak jest gotowy na DTM".

"To był bardzo owocny test. Jestem pozytywnie zaskoczony"

- Z pewnością był to bardzo owocny test. Pierwszy raz jeździłem nową generacją samochodów DTM. Było wiele rzeczy do nauki i wiele rzeczy do odkrycia, bo to oczywiście coś innego niż to, do czego przywykłem w poprzednich latach. Kilka rzeczy w samochodzie DTM pozytywnie mnie zaskoczyło. Na pierwszych okrążeniach od razu poczułem się komfortowo, a tego zawsze poszukuje kierowca podczas testowania i odkrywania nowych samochodów. Jeśli czujesz się komfortowo i pewnie, to jeździsz szybciej i życie robi się łatwiejsze - powiedział Kubica po drugim dniu testów.