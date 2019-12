Robert Kubica w świetnym nastroju po testach. "To coś innego"

Robert Kubica w czwartek i piątek jeździł samochodem BMW z serii DTM. Testy nie są transmitowane przez żadną telewizję i nie ma otwartego dostępu do czasów przejazdów, dlatego jesteśmy skazani na przecieki. Wynika z nich, że Kubica w piątek spisał się dużo lepiej niż w czwartek. - Był bardzo szybki podczas piątkowych jazd, znacznie poprawiając czas z czwartku - napisał portal PowrótRoberta.

REKLAMA

Robert Kubica przyznał, co jest dla niego priorytetem

Robert Kubica zadowolony z testów

- Z pewnością był to bardzo owocny test. Pierwszy raz jeździłem nową generacją samochodów DTM. Było wiele rzeczy do nauki i wiele rzeczy do odkrycia, bo to oczywiście coś innego niż to, do czego przywykłem w poprzednich latach. Kilka rzeczy w samochodzie DTM pozytywnie mnie zaskoczyło. Na pierwszych okrążeniach od razu poczułem się komfortowo, a tego zawsze poszukuje kierowca podczas testowania i odkrywania nowych samochodów. Jeśli czujesz się komfortowo i pewnie, to jeździsz szybciej i życie robi się łatwiejsze - przyznał Kubica, ktorego cytuje portal sokolimokiem.com.

Polak dodał, że prowadzenie auta BMW pozytywnie go zaskoczyło. - Oczywiście są pewne różnice w porównaniu z samochodem Formuły 1, które można wyczuć - jak masa samochodu, a mimo dużego docisku aut DTM, wciąż jest to mniej niż w Formule 1. Mimo wszystko uważam, że to naprawdę przyjemny samochód do jazdy, a także bardzo zaawansowany również z technicznego punktu widzenia. Test i praca z zespołem naprawdę mi się spodobały - stwierdził nasz kierowca.

"Gdybyśmy musieli opisać testy DTM w Jerez w jednym słowie, to brzmiałoby ono: ekscytujące! Fantastycznie było zobaczyć Roberta Kubicę za kierownicą BMW M4 DTM. I inni kierowcy - Nick Yelloly, Philipp Eng i Marco Wittmann również wykonali wspaniałą pracę" - napisało zaś BMW w podsumowaniu. Testy DTM w Jerez to pierwszy kontakt Roberta Kubicy z tą serię od 2013 roku, gdy poprowadził wówczas Mercedesa.