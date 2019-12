Robert Kubica przygotowuje się do testów Jerez. Team, w którym pojedzie wzmacnia się przed sezonem DTM

Robert Kubica weźmie udział w testach w Jerez, które rozpoczną się 10 grudnia. 34-latek pojedzie w samochodzie serii DTM, w zespole BMW Motorsport. Polak rozpoczął już jazdy w symulatorze, aby jak najlepiej przygotować się do pracy na hiszpańskim torze.

F1Sport odcinek #21

Maurizio Leschiutta będzie kierował programem BMW w DTM. Kanadyjczyk ma za sobą pracę w Ferrari i WRT Audi

Wiadomość o testach Kubicy przekazało BMW Polska. Oprócz Kubicy w testach BMW Motorsport w Jerez de la Frontera udział weźmie również Nick Yelloly (GBR). 29-latek został w tym sezonie kierowcą fabrycznym BMW i zdobył swój pierwszy tytuł w Mistrzostwach GT Chin za kierownicą BMW M6 GT3 wystawionego przez FIST-Team AAI.

Przed startem sezonu 2020 BMW zdecydowało o zakontraktowaniu nowego szefa programu DTM. Jak informuje portal motorsport.com funkcję tę objął Maurizio Leschiutta, który do niedawna kierował programem DTM w WRT Audi.

Kanadyjczyk pracował w F1 jako silnikowiec Ferrari (lata 1993-95), by później dołączyć do Saubera. 59-latek kierował też działem technicznym Maserati, przyczyniając się do zdobycia 14 mistrzowskich tytułów, m.in. w FIA GT Championship. Głównym zadaniem Leschiutty będzie - poza kierowaniem operacjami na torze - poprawa współpracy między dwoma fabrycznymi zespołami BMW, prowadzonymi przez Stefana Reinholda i Barta Mampaeya.