Szef zespołu Formuły 1 chce Roberta Kubicę. "Z pewnością może nam pomóc"

jego_eminencja godzinę temu Oceniono 3 razy 1

Módlmy sie zeby Orlen dal te marne 200 milionów bo 100 to za malo by jezdzic w dobrym teamie, 10 wyscigów , wychodzi 20 baniek za wyscig, ale jaka frajda dla kibiców (tylko Kurski musi wykupic licencje na transmisje) no i reklama dla Orlenu na caly swiat, bezcenne