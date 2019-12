Sensacyjne przenosiny Lewisa Hamiltona?! "To zainteresowanie mi schlebia"

Podczas ostatniego Grand Prix sezonu w Abu Dabi, według włoskiego sportowego dziennika La Gazzetta dello Sport, doszło do spotkania Johna Elkanna z Ferrari z Lewisem Hamiltonem. To tylko podsyciło plotki.

REKLAMA

Bardzo pozytywnie o Hamiltonie wypowiadał się też szef Ferrari Mattia Binotto. - Lewis jest z pewnością fantastycznym, wybitnym kierowcą. Świadomość, że jest dostępny pod kątem sezonu 2021 może nas tylko cieszyć.

Hamilton odniósł się do tych słów: - To pierwszy komplement od Ferrari od 13 lat. Nie przypominam sobie, by kiedykolwiek o mnie mówili. Schlebia mi to - powiedział sześciokrotny mistrz świata.

W 2020 roku kontrakt wygasa nie tylko Hamitonowi z Mercedesem, ale również Sebastianowi Vettelowi z Ferrari.