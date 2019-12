Robert Kubica podjął już decyzję dotyczącą przyszłości! Zaskakujące słowa Polaka

Robert Kubica udzielił wywiadu TVP Sport. Polak powiedział, dlaczego seria DTM jest dla niego najatrakcyjniejszą opcją na starty w przyszłym sezonie. - Moim zdaniem to najmocniejsza seria w Europie poza Formułą 1. To F1 aut zamkniętych - powiedział Kubica. - Rozważam także inne warianty, choć nie jest tajemnicą, że najbliższym mi kierunkiem jest DTM. Pozostawia on dosyć dużą elastyczność, jeśli chodzi o inne możliwe obowiązki w przyszłym roku - dodał polski kierowca.

Kubica weźmie udział w testach serii DTM na torze Jerez, które odbędą się w dniach 10-13 grudnia. Polak został także zapytany o to, czy to on będzie sprawdzał auto niemieckiej serii, czy to BMW będzie sprawdzało możliwości polskiego kierowcy. - Raczej to pierwsze. Nadarzyła się okazja, żeby pojechać testy, więc to dobra szansa, żeby przejechać się tym autem - podkreślił Kubica.

Guenther Steiner od września podkreślał, że ustalił z Kubicą terminy, kiedy Polak ma ogłosić swoje plany na nadchodzący sezon. - Guenther jest człowiekiem, który sporo mówi dziennikarzom i od września mówił, że powinienem już podjąć decyzją. On wie, że ja tę decyzję podjąłem już dawno temu, tylko pewnie się droczy z dziennikarzami. Swoją decyzję podjąłem bardzo dawno temu, ale nie ode mnie zależy wybór konkretnej stajni, tylko od zespołu i jego możliwości. Moim priorytetem są starty i poświęcam im główną uwagę - skomentował Kubica.

Kubica nadal nie potrafi jednoznacznie określić, czy do końca roku zdoła ogłosić swoją decyzję dotyczącą jego przyszłości. - Jest szansa, że pod względem sportowym przyszły rok będzie lepszy od tego, ale dziś jeszcze nie wiadomo, co będę robił i gdzie będę się ścigał. Mam nadzieję, że kierunek, który obiorę, da mi narzędzia, które sprawią, że rok 2020 będzie lepszy - zakończył Kubica.