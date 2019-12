George Russell najszybszy podczas drugiego dnia testów w Abu Dhabi

andrzej.wald pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

W testach nie chodzi o czasy, a pracę jaka jest do wykonania.:-) Biorąc pod uwagę cały sezon miarodajna jest strata Williamsa do Mercedesa na poziomie 3 sek., która dzieli wynik okrążenia Russella w Mercedesie i Latifiego w Williamsie. Niczego to w sytuacji Williamsa nie zmieni, bo oni chcą dotrwać do końca sezonu 2020 by dopiero sezon 2021 był tak naprawdę nowym otwarciem ze względu na zmiany regulaminów technicznych.