Tajemnicze słowa Kubicy. Może pojechać jeszcze w grudniu! Dwóch chętnych [F1 Sport #21]

lol76 2 godziny temu Oceniono 4 razy 2

Co on tam wie...

Lepiej wiedza wszyscy ci FACHOWCY tutaj na forum od F1, bolidow, aerodynamiki, marketingu, finansow i calego zaplecza... ONI WIEDA LEPIEJ OD KUBICY.

Tyle godzin spedzonych na rozmaitych grach PS4 i Xbox, cale to doswiadczenie przeciez musi sie liczyc.