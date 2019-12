Sezon się skończył, a Williams wciąż się kompromituje! Sprzedał swoje testy

boromir195419 2 godziny temu Oceniono 36 razy 24

Kiedy Robert ogłosił że nie ma zamiaru startować w Williamsie w nowym sezonie było wiadomo że ta stajnia to ostatnie ''dno '' . Ale robił co kocha , potrenował sobie na wolnym niestabilnym i niebezpiecznym bolidzie . Miał frajdę . Nikomu nic nie ukradł a pretensje moi drodzy opozycjoniści możecie mieć TYLKO do sponsorów jeżeli uważacie że zdefraudowano ''waszą '' kasę . Chwilami Robert przypominał dawnego ''fajtera'' tj . kiedy na starcie bez problemów wyprzedzał Russela . Dlaczego bez problemów przegrywał potem są różne opinie . Jedni twierdzą że miał gorszy bolid , inni jak ''mazzini '' główną przyczynę upatrywali w niesprawnej ręce i długiej przerwie w tych wyścigach a większość ''fachowców '' że Robert jest marnym kierowcą , zerem i nieudacznikiem . Tej opinii byłem , jestem i będę ''pod prąd '' . Tak czy siak jeśli znajdzie się kiedyś szalony właściciel stajni który zaryzykuje i zrobi z Kubicy kierowcę wyścigowego to te treningi zaprocentują a jeśli nie .... to nie .I więcej luzu Koledzy , to tylko sport. Nie musicie lubić Roberta ale pretensje to .... do kogo innego .