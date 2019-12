Legenda F1 na dnie. Williamsowi w trakcie sezonu brakowało nawet zwykłych części

Lewis Hamilton to nie tylko 6-krotny ju mistrz 鈍iata. To kierowca, kt鏎y w豉軼iwie nie ma s豉bych punkt闚 i ca造 czas chce by coraz lepszy. - Nie mam ju jednego stylu jazdy, potrafi go zmienia w zale積o軼i od potrzeb i dostosowywa nawet podczas jednego okr捫enia - t逝maczy w Abu Zabi. W ostatnim Gran Prix eksperymentowa, by sprawdzi czy jest jaki spos鏏, by wycisn望 z bolidu jeszcze wi璚ej. I mimo, 瞠 tytu mia w kieszeni ju od ponad miesi帷a, wygra w kwalifikacjach (po raz 88) i w wy軼igu (po raz 84).

Cho nie przyznaje tego g這郾o, koniecznie chce pobi rekordy Michaela Schumachera, jeszcze do niedawna uznawane za nieosi庵alne. Brakuje mu 7 zwyci瘰tw do 91 wygranych Grand Prix Schumiego, 4 miejsc na podium do 155 Niemca i jednego mistrzowskiego tytu逝 do 7, jakie zapewni sobie Schumacher. Ten sezon by nieco inny w wykonaniu Hamiltona. Opr鏂z tego co robi na torze, coraz mocniej anga簑je si w ratowania 鈍iata przed ekologiczn zag豉d. Sprzeda prywatny samolot, porusza si elektrycznymi samochodami, stara si mniej podr騜owa i zosta twarz wega雟kiej sieci restauracji. Wygl康a na to, 瞠 bardzo mu to s逝篡, bo na torze jest nie do pokonania. To chyba najlepsza wersja Lewisa Hamiltona od pocz徠ku kariery.

Pierwiastek Ferrari

Od jakiego czasu powtarzam, 瞠 jest co takiego, jak „pierwiastek Ferrari”. Kiedy wydaje si, 瞠 wszystko maj pod kontrol nagle dzieje si co, co wywraca sytuacj do g鏎y nogami. To w豉郾ie ten pierwiastek po raz kolejny sprawi, 瞠 nie byli w stanie powalczy ani z Lewisem Hamiltonem, ani z Mercedesem. Na pocz徠ku sezonu uznali, 瞠 liderem zespo逝 musi by czterokrotny mistrz 鈍iata - Sebastian Vettel. Szybko si jednak okaza這, 瞠 najm這dszy debiutant w Scuderii od czas闚 Ricardo Rodrigueza w 1962 - Charles Leclerc, jest skuteczniejszy na torze. Uznali wi璚, 瞠 trzeba stawia na niego, co doprowadzi這 do buntu Vettela i coraz bardziej napi皻ej sytuacji w zespole. Do tego dosz造 b喚dy strategiczne, pomy趾i na pit stopach, czy b喚dy samych kierowc闚 w trakcie kwalifikacji (np. Leclerc w Baku, kiedy rozbi samoch鏚), czy wy軼ig闚 (np. Vettel w Kanadzie, kiedy pope軟i b陰d, jad帷 jako lider). Tych b喚d闚, niefortunnych decyzji i pomy貫k w trakcie sezonu by這 zbyt du穎. Dop鏦i „pierwiastek Ferrari” nie zostanie opanowany, dop鏒y nie maj szans z perfekcyjnie dzia豉j帷 machin Mercedesa

妃ier zawita豉 na tor

Ten sezon zacz掖 si zaskakuj帷o smutno. Tu przed pierwszym wy軼igiem, ju w Australii, znaleziono w hotelu cia這 dyrektora wy軼ig闚 Charliego Whitinga. Cz這wieka, kt鏎y 陰czy w Formule 1 wiele etat闚, by wyroczni regulamin闚, dba o harmoni w鈔鏚 kierowc闚 i sprawne przeprowadzenie rywalizacji. Wype軟ia tyle r騜nych obowi您k闚, 瞠 jego prac trzeba by這 rozdzieli na kilka os鏏.

Przed wy軼igiem w Monako 鈍iat obieg豉 wiadomo嗆 o 鄉ierci Nikiego Laudy. Trzykrotny mistrz 鈍iata przegra z chorob i zostawi po sobie wielk wyrw w ekipie Mercedesa, gdzie pe軟i rol niewykonawczego dyrektora. - By pomostem mi璠zy kierowcami, a zarz康em. Rozumia ten sport. Kiedy zderzyli鄉y si z Nico Rosbergiem w Hiszpanii w 2016, jako jedyny powiedzia mi, 瞠 przecie powinienem go wyprzedza z lewej, a nie z prawej - opowiada Lewis Hamilton w Motor Sport Magazine. To on 軼i庵n掖 Brytyjczyka do ekipy, a jego kr鏒kie i trafne komentarze cz瘰to przecina造 powietrze w wywiadach. Na pami徠k Laudy Mercedes na zawsze pozostawi jedn, czerwon gwiazdk na pokrywie silnika swoich samochod闚.

Podczas weekendu na Spa Francorchamps 鄉ier da豉 o sobie zna na torze. Tragiczny wypadek w Formule 2 poch這n掖 篡cie Francuza Anthoina Huberta. Sporty motorowe s coraz bezpieczniejsze, ale wci捫 nie da si przewidzie ka盥ej ewentualno軼i. Kiedy samochody walcz ko這 w ko這, przy 250 km/h, zawsze mo瞠 p鎩嗆 co nie tak.

Wyj徠kowi debiutanci

Ten sezon powita a trzech debiutant闚 i wszyscy okazali si wybitnymi kierowcami. George Russell (Williams), Lando Norris (McLaren) i Alex Albon (Toro Rosso i Red Bull) pokazali, 瞠 debiutanci potrafi by nie tylko dobrze przygotowani, ale te wnie嗆 sporo charyzmy do 鈍iata F1. Robert Kubica twierdzi, 瞠 poziom przygotowania debiutant闚 jest zdecydowanie wy窺zy ni za jego czas闚. Najtrudniej by這 to udowodni Russellowi, kt鏎y przez kompromituj帷 form Williamsa, nie mia czym si 軼iga. Ale za to w kwalifikacjach pokona Roberta Kubic 21-0. Lando Norris nie tylko regularnie zdobywa punkty, ale wygra kwalifikacyjn walk z du穎 bardziej do鈍iadczonym Carlosem Sainzem.

Dla mnie debiutantem roku jest jednak Alex Albon. Jako jedyny z tej tr鎩ki nigdy wcze郾iej nie je寮zi samochodem Formu造 1. Co prawda pope軟ia sporo drobnych,a czasami i powa積ych b喚d闚, ale na tyle dobrze radzi sobie w Toro Rosso, 瞠 zosta awansowany do Red Bulla, w kt鏎ym zawi鏚 Piere Gasly. Pierwszy kierowca z Tajlandii od czas闚 ksi璚ia Biry wytrzyma presj i regularnie przywozi punkty dla Red Bulla, nawet kiedy musia startowa z ko鎍a stawki, czy alei serwisowej. Zdoby豚y te miejsce na podium w Brazylii, gdyby Lewis Hamilton nie przestrzeli swojego ataku, taranuj帷 samoch鏚 Albona (przeprasza go za to zreszt od razu na torze i p騧niej w smsach).

Do鈍iadczenie kontra m這do嗆

Tegoroczne podium w Brazylii by這 „najm這dszym” w historii Formu造 1. 字ednia wieku wynios豉 dok豉dnie 23 lata 8 miesi璚y i 23 dni. Max Verstappen, Piere Gasly i Carlos Sainz przebili wyczyn Sebastiana Vettela, Heikki Kovalainena i Roberta Kubicy z 2008 roku z Monzy. Sk豉d wszystkich kierowc闚 tak瞠 by豉 najm這dszy w historii - 26 lat i 3 miesi帷e, a przecie nie zabrak這 weteran闚. Kimi Raikkonen sko鎍zy 40 lat i ma wa積y kontrakt na jeszcze jeden sezon. Robert Kubica i Lewis Hamilton dobijaj do 35 lat, a Sebastian Vettel sko鎍zy 32. Okazuje si jednak, 瞠 stara gwardia trzyma si ca趾iem nie幢e. Co prawda Hamilton nie pobije ju raczej rekordu Juana Manulea Fangio, kt鏎y zosta mistrzem 鈍iata w wieku 46 lat, ale wida wyra幡ie 瞠 we wsp馧czesnej Formule 1 wiek nie jest wielk barier.

Kolejny sezon b璠zie ostatnim przed wielk zmian regulaminow. Od 2021 roku zobaczymy zupe軟ie nowe samochody i by mo瞠 bardziej wyr闚nan rywalizacj. Ale ju przysz造 rok mo瞠 by wyj徠kowo ciekawy. Do kalendarza do陰cz GP Holandii (sprzedano ju wszystkie bilety) i po raz pierwszy w historii GP Wietnamu, w Hanoi, a w ca造m sezonie zmieszcz si rekordowe 22 wy軼igi. Wygl康a te na to, 瞠 r騜nice mi璠zy zespo豉mi jeszcze si zmniejsz, co sprawi 瞠 rywalizacja mo瞠 by ciekawsza. Po ostatnim wy軼igu w Abu Zabi Lewis Hamilton przyzna, 瞠 nie mo瞠 si doczeka bezpo鈔edniej walki z Charlesem Leclerkiem i Maxem Verstappenem. - Je郵i chcia貫 walki, wystarczy這 zwolni - us造sza w odpowiedzi.

Zak這potanie w Renault

Kiedy na pocz徠ku sezonu w ekipie Renault pojawi si Australijczyk Daniel Ricciardo, wszyscy w Renault poczuli powiew optymizmu i pozytywnej energii. Co prawda Ricciardo zainkasowa 30 mln. euro za rok, ale dzi瘯i niemu Renault poczu這 si mocniejsze i bardziej zmotywowane do pracy. Koniec sezonu przyni鏀 jednak wielkie rozczarowanie. Nie do嗆, 瞠 w klasyfikacji konstruktor闚 przegrali z McLarenem, kt鏎y korzysta z ich silnik闚, to niewiele zabrak這, a przegraliby r闚nie z zespo貫m Toro Rosso, kt鏎y ma znacznie ni窺zy bud瞠t i teoretycznie s豉bsze silniki Hondy. Jakby tego by這 ma這, McLaren og這si rezygnacj z silnik闚 Renault i od 2021 skorzysta z jednostek nap璠owych Mercedesa. Francuzi zacz瘭i si nawet zastanawia nad wycofaniem z F1. Na szcz窷cie na razie zostan, ale przysz造 sezon mo瞠 by kluczowym.

Legenda na dnie

Po ostatnim wy軼igu tego sezonu zastanawiali鄉y si z Robertem Smoczy雟kim i Filipem Kapic, czy by w XXI w. gorszy zesp馧 od Williamsa i doszli鄉y do wniosku, 瞠 nie. Co prawda pojawi造 si przer騜ne ekipy, takie jak: Prost, Minardi, Super Aguri, Spyker, HRT, Virgin, Caterham czy Marussia, ale 瘸den z nich nie mia takiego zaplecza, bud瞠tu i do鈍iadczenia, co Williams. W fabryce w Grove pracuje ponad 600 os鏏. Maj jeden z dw鏂h najlepszych silnik闚 do dyspozycji i 16 mistrzowskich tytu堯w na koncie (9 konstruktor闚 i 7 kierowc闚). Przez ostatnie dwa lata zadomowili si na dnie tabeli konstruktor闚. W 2019 roku ani razu nie awansowali do drugiej cz窷ci kwalifikacji, tracili po 3 sekundy i wi璚ej do Ferrari czy Mercedesa i cudem zdobyli 1 punkt w GP Niemiec (7 kierowc闚 nie uko鎍zy這 wy軼igu, a Alf Romeo ukarano ju po zawodach). Williams sp騧ni si z przygotowaniem samochodu na przedsezonowe testy, na pocz徠ku sezonu nie mia zapasowego bolidu, a w jego trakcie brakowa這 cz窷ci. Cho szefowa zespo逝 Claire Williams zapewnia, 瞠 b璠zie coraz lepiej, to trudno dostrzec 鈍iate趾o w tunelu, bo w Williamsie nic si nie zmienia, poza tym, 瞠 do鈍iadczonego Roberta Kubic, zast徙i debiutant - Nicholas Latifi.