Robert Kubica udowodnił, że nadal może jeździć w F1. Pokazał wszystkie dobre strony

W sobotę kierowcy po raz ostatni rywalizowali w sesji kwalifikacyjnej w tym sezonie. Robert Kubica przegrał ze swoim zespołowym partnerem, przez co dobił niechlubnej serii 21 porażek w kwalifikacjach z George'em Russellem - we wszystkich sesjach był gorszy od Brytyjczyka. Trudno jednoznacznie stwierdzić, czy wszystko z powodu dyspozycji polskiego kierowcy, czy z różnicy w bolidach Williamsa, o czym mówiła szefowa zespołu, Claire Williams. Polak pokazał jednak, że mimo 8-letniej przerwy nadal jest w stanie pokazać się z dobrej strony. Czego dowiedzieliśmy się w tym roku na temat jazdy Roberta Kubicy?

"Williams zepsuł nawet swój największy atut. Kubica mógł jedynie załamać ręce". Zobacz najnowszy odcinek magazynu "F1 Sport":

Fantastyczne starty Roberta Kubicy

Przed sezonem pojawiły się głosy, że Robert Kubica nie odnajdzie się w chaosie na starcie. Polak jednak udowodnił, że doskonale potrafi podejmować decyzje w pierwszych zakrętach, przez co zyskiwał pozycje w każdym wyścigu poza GP Australii i GP Azerbejdżanu. Dopiero potem na kolejnych okrążeniach, gdy różnice między bolidami zaczynały robić kolosalną różnicę, Kubica spadał na ostatnią pozycję. Udowodnił jednak, że nadal przewiduje wydarzenia na torze i doskonale się w nich odnajduje.

Nie ma problemu z prowadzeniem bolidu

Wielu ekspertów i kibiców obawiała się, czy Robert Kubica poradzi sobie w najciaśniejszych zakrętach w kalendarzu. Polak pokazał jednak, że w Monako, gdzie kierowcy potrzebują największej precyzji, pojechał jeden ze swoich najlepszych wyścigów w sezonie. Mógłby włączyć się do walki z rywalami, gdy nie fakt, że Antonio Giovinazzi obracając go, zniszczył mu rywalizację.

Niemal nie popełnia błędów

Po kompletnie nieudanym GP Australii, gdzie musiał odnaleźć się w nowym dla siebie bolidzie, Polak udowodnił, że nie popełnia błędów, kosztujących go zniszczenie samochodu. Udowodnił to zwłaszcza w GP Niemiec, gdy na mokrym torze, gdzie wypadali m.in. Hamilton, Bottas, Leclerc, on nie popełnił żadnego błędu, wykorzystał potknięcia rywali i zdobył jeden punkt, który w ostatecznym rozrachunku dał mu pozycję przed George'em Russellem w klasyfikacji generalnej.

Poddaje się, gdy nie ma szans na walkę

Choć pozycja Williamsa w obecnym sezonie z góry nie daje szans na walkę z rywalami, Kubica próbuje rywalizować przede wszystkim ze swoim zespołowym kolegą. Gdy jednak Russell odjeżdża mu na dystans, który uniemożliwia walkę, Polak całkowicie odpuszcza, chcąc jedynie dojechać do mety. Nie zwraca uwagi na straty ponoszone przy dublowaniu, przepuszczając kierowców przy pierwszej możliwej okazji, gdy Brytyjczyk stara się minimalizować straty czasowe. Stąd często różnica między nimi na mecie wydawała się przesadnie duża.

Trudno jednak jednoznacznie stwierdzić, że Roberta Kubicę było w tym sezonie stać na cokolwiek więcej niż jeden punkt zdobyty w GP Niemiec. Wydaje się wręcz, że nawet to jedno "oczko" nie mogłoby znaleźć się na koncie Polaka, gdyby nie wyjątkowy wyścig na torze Hockenheim. Kubica odchodzi z Formuły 1, nie ma pewności, że zdoła do niej jeszcze powrócić jako kierowca wyścigowy. Pewne jest jednak, że mimo ośmiu lat przerwy nadal był w stanie pokazać się ze wszystkich dobrych stron, które pokazywał przed wypadkiem w Ronde di Andorra.