Fatalne kwalifikacje Roberta Kubicy. Polak przegrał z Russellem wszystkie 21 sesji w sezonie

race444 pół godziny temu

Kubica nie wrocil do F 1 tylko Orlen na polecenie PiS-u za " grzechy " Matouszka kupil mu cockpit w schrottbolidzie. Dzisiaj mozemy powiedziec, ze kazdy, ktory brata sie z PiS-em jest bez honoru. Wyniki Kubicy mowia same za siebie bo w kwalifikacjach Kubica ani razu nie pokonal kolegi z Teamu czyli krotko: RUS - KUB 21 : 0. Kubica byl pierwszym Polakiem w F 1 i on powinien byl sobie to cenic ale on zrobil wszystko wedlug zasady: jakie nabycie takie pozbycie i pozbyl sie cockpitu bo zachcialo mu sie poszalec w wiejskim rajdziku w Skodzince. Kubica poprostu przecenil swoje mozliwosci jak wielu naszych mistrzow kierownicy na naszych drogach. Kubica startowal w wielu rajdach i szanse, ze zaliczy dzwona bylo praktycznie 50/50 a dzwon w Skodzie zakonczyl jego kariere w F 1 bo chyba nie myslicie powrotu do F 1 w sezonie 2019 nazywac ....... commbackiem