Ostatni trening Kubicy w sezonie i być może w karierze za nami. Było fatalnie

mazzini890 godzinę temu Oceniono 2 razy 2

Niestety ale tu jest racja: Mark Gallagher dla onetu. "Jak widzą Roberta szefowie teamów: "Jednak, co ważniejsze, trzeba pamięć, że Robert uległ bardzo poważnemu wypadkowi. Myślę, że bardzo istotne jest, aby polscy fani zrozumieli, że uraz prawej ręki sprzed lat wciąż ma znaczący wpływ na jazdę Kubicy. Ponieważ prowadzenie bolidu F1 jest ekstremalnie trudnym zadaniem fizycznym, nawet przy pewnych ułatwieniach. Dlatego Robert ma niewątpliwie więcej pracy do wykonania za kierownicą niż jego rywale. Nikt nie powinien krytykować Polaka za wynik tego sezonu. Wciąż uważam, że to, co osiągnął krakowianin w tym roku, jest ogromnym sukcesem.



Kubica ma jedną rękę o normalnej sprawności, ale druga górna kończyna uległa poważnemu wypadkowi. Mimo to ten gość jest zdolny regularnie prowadzić bolid Formuły 1 na stabilnym poziomie i rywalizować stale na każdym torze przez cały sezon. Jego forma fizyczna jest bardzo dobra, nie brakuje mu także motywacji. Dlatego Robert zasługuje na duże pochwały. Nawet jeśli wyniki nie są takie, jakie on i jego fani oczekują. A powody tego stanu rzeczy znamy."ersonalnie uważam, że Robert i Orlen mogliby w ciągu trzech-pięciu lat popracować wspólnie nad przygotowaniem kolejnego polskiego pokolenia do Formuły 1. To nie chodzi o to, że jestem krytyczny wobec Kubicy lub mu nie kibicuję. Lecz wraz z upływem czasu każdy kierowca dochodzi do momentu, w którym nie ma większej przyszłości w ściganiu. Lewis Hamilton prawdopodobnie przedłuży kontrakt z Mercedesem o dwa lata z opcją wydłużenia umowy o jeden rok. Dla sześciokrotnego mistrza 38 lat to będzie prawdopodobnie limit. Myślę, że Vettel również jest u zmierzchu swojej kariery w F1, być może już za rok ją zakończy. Dlatego tak miłym widokiem jest ponad czterdziestoletni Kimi Raikkonen, który wciąż chce rywalizować na najwyższym poziomie.