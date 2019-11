Ryzykowny nowy skład kierowców Williamsa. Claire Williams nie widzi żadnych problemów

W obecnym sezonie Williams dysponował zrównoważonym składem kierowców, gdy obok debiutującego George'a Russella znalazł się Robert Kubica, mający ogromne doświadczenie w sportach motorowych. To zmieni się w przyszłym roku, gdy obok Brytyjczyka ścigać się będzie Nicholas Latifi, debiutant w Formule 1.

"Williams zepsuł nawet swój największy atut. Kubica mógł tylko załamać ręce." Zobacz najnowszy odcinek magazynu "F1 Sport":

Claire Williams nie widzi jednak problemu w tym, że będzie dysponować tak młodym składem kierowców. - Nicholas był dla nas oczywistym wyborem. Po występach w treningach i testach stał się pełnowartościowym członkiem zespołu. Wykonywał kapitalną robotę. Nie tylko dla nas, ale także w Formule 2. Nie mam żadnych wątpliwości, że odegra kapitalną robotę, by pchnąć Williamsa do przodu - powiedziała Williams, cytowana przez "Khaleej Times".

Szefowa Williamsa wierzy, że przyszły sezon może okazać się znacznie lepszy od obecnego. - Nicholas ma podobną osobowość do George'a. Tak jak on, zaczął motywować wszystkich w Williamsie. Kanadyjczyk pokaże to także w przyszłym roku, gdy razem odwrócą losy zespołu - dodała Claire Williams.