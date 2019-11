Rozbity bolid Vettela! Robert Kubica z świetnym okrążeniem. Polak lepszy od Russella

Jak informuje "Autosport", George Russell przyleciał do Abu Zabi chory. Nie podano informacji, na co dokładnie cierpi Brytyjczyk, jednak istnieje zagrożenie, że nie będzie on w stanie kontynuować rywalizacji na torze Yas Marina, podczas ostatniego weekendu obecnego sezonu Formuły 1. Ostateczna decyzja ma zapaść po pierwszym treningu, w trakcie którego zespół sprawdzi, jak będzie reagować organizm Russella na jazdę bolidem. Zastąpić go może Siergiej Sirotkin, kierowca rezerwowy ekipy z Grove.

Zobacz wideo poniżej, w którym Robert Kubica mówi o swoich przyszłorocznych planach:

W pierwszym treningu Robert Kubica zajął 18. miejsce, wyprzedzając Daniela Ricciardo i George'a Russella. Australijczyk był sprawcą czerwonej flagi podczas porannej sesji, gdy w jego Renault doszło do awarii silnika i wycieku oleju. Partner Polaka z kolei okazał się wolniejszy od Kubicy o blisko 0,6 sekundy.

Najszybszy w porannej sesji był Valtteri Bottas, który o ponad 0,5 sekundy wyprzedził Maxa Verstappena i o 0,6 sekundy Lewisa Hamiltona. Zaskakująco słabo spisali się kierowcy Ferrari - Charles Leclerc był dopiero 7., a Sebastian Vettel ukończył sesję na 5. miejscu, ale zakończył ją rozbiciem bolidu w trzecim sektorze. Z tego powodu sesja zakończyła się ponad dwie minuty przed czasem. Początek drugiego treningu o 14:00 czasu polskiego. Relacja na Sport.pl.