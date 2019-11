Oficjalnie: Williams wybrał kierowcę na nowy sezon! Podpisał kontrakt

- Niezwykle podekscytowany potwierdzam, że będę jeździł w sezonie 2020. Marzenie się spełniło. Mogę tylko podziękować wszystkim, którzy pomogli mi po drodze - napisał na Twitterze Latifi.

Kanadyjczyk był dotąd kierowcą rozwojowym stajni z Grove a dodatkowo brał udział w mistrzostwach F2, w których plasuje się obecnie na drugim miejscu. O tym, że Latifi będzie jeździł w kolejnym sezonie w Williamsie było już praktycznie wiadomo od GP Singapuru, w którym Kubica oficjalnie ogłosił, że odchodzi z Williamsa. Latifi był właściwie jedynym chętnym na zajęcie miejsca w najsłabszym bolidzie F1 w stawce.

Williams tym samym potwierdził, że w kolejnym sezonie w barwach tego teamu będą jeździć George Russell i Kanadyjczyk Nicholas Latifi.

Ojciec finansuje karierę syna

Latifi za możliwość bycia kierowcą rezerwowym zapłacił kilka milionów euro za sezon (plotki mówiły o 2-3 milionach aż do 10 milionów euro). Karierę 24-latka od lat finansują rodzice, którzy wielkich pieniędzy dorobili się na mięsie, mleku i mrożonkach. Ojciec kierowcy jest właścicielem potężnej firmy Sofina Foods, matka kierowcy z kolei wywodzi się z rodziny, która jest potentatem na rynku mleczarskim, a majątek szacowany jest na 11 miliardów dolarów. Jej produkty dostępne są w 40 krajach na świecie. Co interesujące, rodzina Saputo jest także sponsorem tytularnym stadionu, na którym w MLS gra na co dzień zespół Montreal Impact