Kuriozalna wypowiedź Claire Williams o przyszłości zespołu. "Rok temu nie miałam takiej wiar"

Stajnia z Grove znajduje się w głębokim kryzysie organizacyjnym oraz sportowym. W 2018 roku jej dorobek wyniósł 7 punktów, natomiast w tym sezonie ekipa tylko raz finiszowała w czołowej dziesiątce, mając na koncie jedno oczko zdobyte przez Roberta Kubicę.

Inne problemy Williamsa to brak dyrektora technicznego czy notoryczne trudności ze skompletowaniem części zamiennych. Ze względu na opóźnienia w produkcji FW42, ekipa musiała opuścić niemal całą pierwszą turę przedsezonowych testów, a w Grand Prix Rosji z wyścigu został wycofany Kubica w celu zaoszczędzenia podzespołów.

- Poprzedni rok był groszy - uważa Claire Williams, zastępczyni szefa brytyjskiego zespołu. - Rozumiem, dlaczego ludzie określają ten sezon jako gorszy, ale nie widzą co dzieje się w tle. W ubiegłym roku to ja nie mogłam dostrzec jak poprawić rzeczy natychmiastowo. Teraz Williams znajduje się w innym położeniu. Wiem co się szykuje i wierzę w to. W poprzednim roku nie miałam takiej wiary - dodała.

