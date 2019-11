George Russell wypowiedział się na temat Roberta Kubicy. "Zabawny i kompetentny"

George Russell oraz Robert Kubica utworzyli w tym roku skład kierowców Williamsa. Mimo to jasne jest, że Polak nie pozostanie na sezon 2020 jako zawodnik ekipy z Grove. I to owiadomo już od dawna, bo poinformował o tym podczas konferencji przed Grand Prix Singapuru. Jako faworyta do przejęcia jego posady wymienia się nazwisko Nicholasa Latifiego.

- Mam świetną relację z Robertem. Dobrze się ze sobą dogadujemy - powiedział George Russell, którego cytuje serwis f1wm.pl. Brytyjczyk dodał, że będzie za nim tęsknił. - Robert jest niesamowicie zabawnym facetem. A do tego nieprawdopodobnie kompetentnym, jeśli chodzi o aspekty techniczne - przyznał Russell.

Po czym dodał: - Wiele się nauczyłem od niego, jeśli chodzi o to, jak współpracuje z inżynierami oraz jakie daje wskazówki. Zobaczyłem, jak bardzo muszę się poprawić, by zostać kompletnym kierowcą".

Media: Robert Kubica znalazł nowy zespół! Zostaje w Formule 1!

Robert Kubica już wcześniej zapowiedział swoje odejście z Williamsa. Jednocześnie koncern Orlen zapowiadał, że będzie kontynuował współpracę z Polakiem i zostanie w F1. Te informacje zdaje się potwierdzać GP Today, które podaje, że "Racing Point wygrał walkę o Kubicę". Kierowcami wyścigowymi zespołu będą Sergio Perez i Lance Stroll, a Polak ma zająć posadę testowego i rezerwowego kierowcy.

W ostatnich tygodniach Kubica, który powrócił do F1 po ośmioletniej przerwie, był łączony z kilkoma zespołami. Szef Haasa Guenther Steiner potwierdzał zainteresowanie jego zespołu, który również szukał kierowcy testowego oraz rezerwowego. Podobno zainteresowanie przejawiała również Alfa Romeo - czytamy na stronie GP Today, które dodaje, że Polak może łączyć nową posadę z wyścigami w serii DTM (niemieckie mistrzostwa samochodów turystycznych) - miałby jeździć w BMW.

Przed Kubicą jeszcze jeden wyścig w tym sezonie. Polak ma za sobą bardzo trudny sezon, w którym nie mógł nawiązać walki z rywalami - bolid Williamsa znacznie odstawał od reszty stawki. Kubica zdobył jeden punkt w tym sezonie po szalonym, deszczowym wyścigu na Hockenheim; stało się tak jednak dopiero po dyskwalifikacji obu kierowców Alfy Romeo.