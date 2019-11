Media: Robert Kubica znalazł nowy zespół! Zostaje w Formule 1

tylkoturbobenzyna godzinę temu Oceniono 7 razy 1

Kubicy za dużo w mediach w stosunku do jego ostatnich osiągnięć ale ... Komentujący ob.s.r.ywają się że Orlen zapłacił ileś mln a gładko łykają MILIARDY wywalone bez sensu przez PIS np. na włażenie w dudę Amerykanom, którzy jak będzie trzeba to nas wystawią jak Kurdów ostatnio. Orlen wydał, nie państwo. Państwo ma w Orlenie 25% udziałów. W spółce akcyjnej. Owszem Orlen mógł wydać te pieniądze lepiej sponsorując mniej medialnych sportowców ale takie jest życie w kapitalizmie ...

Co do Kubicy. Facet ma robotę jako jeden z niewielu unikalnych speców w swojej dziedzinie w F1 i w DTM. Rozumiem, że komentujący są mega specjalistami, unikalnymi na skalę światową ?? Niech spróbuje jeden z drugim wygrać np. takie WRC2 z biegu jak to zrobił Kubica.

OK, wolałbym mniej clickbajtów o Kubicy ale pisanie takich bzdur o człowieku, który jak na razie osiągnął najwięcej w sportach motorowych w Polsce, jest kretynizmem czystej wody.