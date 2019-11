Robert Kubica został zostawiony na lodzie przez Williamsa. Tak twierdzą komentatorskie legendy F1

js08836 pół godziny temu Oceniono 2 razy 0

A to się Williams ucieszy gdy dostanie młodego Latifi, który oprócz jazdy i pieniędzy nie wniesie nic w rozwój auta podobnie jak Russel. Williams chyba nie zdaje sobie sprawy jaki brylant wypuszcza z rąk. Przecież, gdyby nie Kubica te ich SUV-y byłyby dublowane nie 1-czy 2 razy , ale 4 -5 razy. Może nawet nie byłyby dopuszczone do wyścigu za przekroczenie limitu czasu w kwalifikacjach. Już nie mogę doczekać się nowego sezonu i jeszcze większego dziadostwa Williamsa. Kubica jest przydatny w każdym zespole i ci co go wezmą mogą liczyć na rozwój.