Kubica mógł zmienić losy wyścigu! Brzydkie zachowanie Russella w stosunku do Polaka [F1 Sport #20]

kasia481 godzinę temu Oceniono 5 razy 3

Merytoryczna polemika z Gąsiorowskim i Majchrzakiem jest bez sensu. Jak można pleść takie BREDNIE jak oni ?Wypowiedzi kubicy nie lepsze. . On nie wie co mówi. To chory człowiek.

Dajmy ju z sobie spokój z Kubicą. On jest tylko częściowo winny komentarzy pełnych

kpin i wyśmiewania. Przyłożył rękę do tego głosząc idiotyczne komentarze na swój i zespołu temat. Fakt ze ulubieniec polskich właścicieli resoraków - życiowych nieudaczników

do najmądrzejszych nie należy.

Winę natomiast za ten stan ponosi cała ekipa sport.pI z Gasiorowskim na czele

celowo PROWOKUJĄCA czytelników po to aby uzyskać kilka dodatkowych klików.

Nie dziwne, ze ludzi to wścieka bo takich DEBILNYCH KOMENTARZY trudno gdziekolwiek uświadczyć. Co gorsze,jestem przekonana, ze ci tzw. dziennikarze opłacani są przez Orlen.

Ci ludzie nie maja wstydu. To nie mezczyzni a męskie prostytuty.Jak oni mogą swoim żonom i dzieciom spojrzeć w oczy ?

To ich w 99% wina, ze na słowo Kubica wylewają się na forum kubly pomyj.