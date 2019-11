Robert Kubica przeprosił Maxa Verstappena za incydent, który skończył się karą dla Polaka

- Nie widziałem go, a kiedy usłyszałem, że nadjeżdża, to było już za późno. Jestem rozczarowany. Sam wiem jak denerwujące jest to, gdy walczysz na czele stawki, a dzieje się coś takiego - w rozmowie z portalem motorsport.com powiedział Robert Kubicy. Polak odniósł się w ten sposób do sytuacji z niedzielnego wyścigu GP Brazylii, podczas której zajechał drogę Maxovi Verstappenowi. Teraz 34-latek przeprosił kierowcę Red Bulla.

Williams Racing / Williams Racing

