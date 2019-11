Robert Kubica na celowniku kolejnego zespołu F1. "Byłoby świetnie, gdyby przyszedł"

strange_email pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Moj zespol chetnie Kubice przygarnie. Nazywamy sie "Staszek & Jorgus Racing Team", niedawno zaczelismy. Jorgus ma wczesniejsze doswiadczenia z zespolu Passerati, gdzie wdrazal innowacyjne rozwiazania w zakresie laczenia dwoch samochodow w jeden.

Staszek, ja, mam lata doswiadczen zwiazanych z logistyka samochodowa, zajmowalem sie zarzadzaniem lancuchem dostaw (z Niemiec do Polski) na zlecenie zespolu Passerati.

Jesli propozycja Orlenu jest nadal aktualna, to zadowolimy sie nawet 10 milionami euro. Pan Kubica bylby odpowiedzialny za wspolprace z zespolem technicznym i konstruktorami oraz uzyskiwaniem dodatkowych przychodow z sektora ubezpieczen, do czego ma niewatpliwy talent.

Pozyskany od Orlenu kapital zostanie wykorzystany do zapewnienia zespolowi Staszek & Jorgus odpowiedniej ilosci samochodow-dawcow.

Jestesmy gotowi do rozmow!