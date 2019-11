Wypadek Roberta Kubicy przed GP Brazylii! Polak poważnie zniszczył samochód [WIDEO]

kajman6 pół godziny temu Oceniono 9 razy 5

Pie... MITOMAN !!!

Kretyn potrafiący jedynie bełkotać jaki Williams do doo... Ulubieniec przepłaconych skrybów ze

sport.pI. Kiedy się to wreszcie skończy ? Kiedy polskie półgłówki przestaną zaśmiecać to forum

bzdecząc o " wielkości " kubicy ? Co to za kraj ? Co to za DEBILE zaśmiecające fora ?