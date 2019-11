Kubica odda trening kierowcy rezerwowemu. "Czekamy na jego pomoc"

- Jestem tym niezwykle podekscytowany. To będzie mój trzeci występ w treningu F1 z rzędu, i to w tak krótkim czasie. To bez wątpienia dobrze wpływa na moje tempo i rytm jazdy - mówi Nicholas Latifi cytowany przez oficjalną stronę internetową Williamsa. Łącznie będzie to dla niego szósta sesja treningowa, w której zajmie miejsce Roberta Kubicy.

24-latek w pierwszym treningu przed GP Brazylii (przedostatnim wyścigiem sezonu) poprowadzi bolid Kubicy. - Nie mogę się doczekać momentu gdy znów wyjadę z garażu - przyznał Latifi, których po chwili zaczął opowiadać o torze Interlagos. - W zeszłym roku było mi dane wystąpić w treningu, gdy byłem rezerwowym Racing Point. Znam tor, co na pewno mi pomoże w jeździe na limicie. To unikalny obiekt, zrobiony w dawnym stylu. Jest mniejszy i węższy, ale ma sporo charakteru.

Z nadziejami do kolejnego występu Latifiego podchodzą władze Williamsa, które wiedzą, że niebawem jego zastępstwa dla Kubicy nie będą chwilowe, a stałe, bo Polak wraz z końcem sezonu opuści brytyjską ekipę, a prawdopodobnie właśnie Kanadyjczyk zajmie jego miejsce. - To będzie ostatnia sesja Latifiego w tym roku. Z niecierpliwością czekamy na jego pomoc w przygotowaniu ustawień samochodu do tego wymagającego obiektu - przyznał Dave Robson, starszy inżynier wyścigowy Williamsa..