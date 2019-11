Kobieta zastąpi Roberta Kubicę w Williamsie? Zdążyła poznać już specyfikę pracy w Formule 1

Choć wydaje się, że znamy następcę Roberta Kubicy w Williamsie, to pojawią się głosy, że kandydatem do zastąpienia Polaka jest Jamie Chadwick, będąca kierowcą testowym ekipy z Grove. Brytyjka jest jednak świadomo, że daleko jej do objęcia posady kierowcy w Formule 1.

Williams Racing / Williams Racing

