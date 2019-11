Robert Kubica podekscytowany zmianami w Formule 1

Od sezonu 2021 władze Formuły 1 zamierzają wprowadzić nowe przepisy, zgodnie z którymi zmieniony zostanie m.in. podział nagród finansowych. Będzie to oznaczać spłaszczenie różnic między największymi i tymi mniejszymi zespołami. To jednak nie wszystko, bo zmiany obejmą także przepisy techniczne, dotyczące m.in. wyposażenia bolidów. Więcej będzie części wspólnych, obecnych w pojazdach wszystkich zespołów, co wyrówna poziom rywalizacji.

Robert Kubica ocenił nadchodzące zmiany w przepisach F1

- Widziałem zdjęcia. Cel F1 jest taki, by stała się bardziej wyrównana i ciekawa. To coś dobrego - ocenił Robert Kubica w rozmowie z oficjalną stroną internetową Formuły 1. - Nie chcę dyskutować na temat tego, czy samochody są ładne czy nie. Dla kierowcy ważne jest to, abyśmy mieli ciekawe wyścigi, by możliwa była jazda zaraz za rywalem, a te bolidy powinny dawać taką możliwość - dodał.

- Jeśli F1 będzie w stanie zrealizować zapowiadane cele, to czeka nas coś nowego i ekscytującego - zakończył kierowca, który wraz z końcem obecnego sezonu rozstanie się z Williamsem.