Ferrari oskarżone przez rywali o oszustwo. Charles Leclerc: "Jego słowa to jakiś żart"

andrzej.wald godzinę temu Oceniono 1 raz 1

Każdy zespół coś stara się wymyślić by uzyskać przewagę nad rywalami. Dzieje się to na granicy balansowania z przepisami technicznymi lub próbami ich obejścia ale to nie tak, że jest tylko jedna czarna owca, a reszta to świętoszki w tym względzie. Historia F1 pokazuje, że w przeszłości różne ekipy miały różne grzeszki na sumieniu.