Lewis Hamilton po raz 6. mistrzem świata Formuły 1! Przed Brytyjczykiem jeszcze jedno ważne zadanie

Lewis Hamilton od początku sezonu prezentował najwyższą formę, powiększając przewagę nad rywalami. Mógł zapewnić sobie tytuł mistrzowski już w Meksyku, jednak udało mu się to dopiero w Stanach Zjednoczonych, na dwa wyścigi przed końcem sezonu. Tym samym po raz 6. w swojej karierze zdobył tytuł mistrza świata Formuły 1.

REKLAMA

Zobacz wideo poniżej, w którym Robert Kubica mówi o swoich planach na przyszły rok:

Hamilton mógłby mieć jeszcze więcej tytułów mistrzowskich, jednak jego błędy i pech sprawiły, że dopiero w przyszłym roku będzie mógł doścignąć Michaela Schumachera, który jako jedyny w historii zdobył siedem razy tytuł mistrza świata, wykorzystując niesamowitą formę bolidu Ferrari. Brytyjczyk popełnił jednak w 2007 roku wyjątkowo głupi błąd, wypadając w pułapkę żwirową zjeżdżając do boksu w Chinach. W Brazylii, w ostatnim wyścigu sezonu, zdaniem zespołu w jego bolidzie załączył się bieg neutralny, przez co stracił niemal pewny tytuł, przegrywając z Kimim Raikkonenem o 1 punkt.

Rok później szczęście się do niego uśmiechnęło. W pasjonującej walce o mistrzowską koronę pokonał Felipe Massę, także o 1 punkt. Na ostatnim okrążeniu GP Brazylii, ostatniej rundy w kalendarzu, Hamilton wyprzedził Timo Glocka, jadącego bolidem Toyoty, który w mokrych warunkach próbował pozostać na torze na oponach przeznaczonych do jazdy po suchym torze. Dzięki awansowi przed Niemca, Brytyjczyk mógł cieszyć się z 1. tytułu mistrzowskiego, choć w boksie Ferrari trwała już radość z powodu zwycięstwa Felipe Massy. Wszyscy myśleli, że Hamilton dojedzie o jedną pozycję za nisko, by pokonać Brazylijczyka. Szybko jednak zdali sobie sprawę, że się pospieszyli z euforią...

Na kolejne sukcesy Lewis Hamilton musiał poczekać do zmiany przepisów w 2014 roku. Mercedes znalazł się na czele stawki, dzięki przygotowaniu najlepszego silnika, przez co zdominował Formułę 1 na kolejne lata. Brytyjczyk radził sobie z pokonaniem Nico Rosberga w latach 2014-2015. To jednak nie udało mu się w 2016 roku. W pamięci kibiców zapadł obrazek z GP Malezji, gdy Hamilton pewnie prowadził w wyścigu, ale awarii uległ jego silnik, przez co 25 punktów trafiło na konto Rosberga. Jak się okazało, tych "oczek" zabrakło na koniec sezonu, a tytuł mistrzowski trafił do niemieckiego kierowcy.

Rosberg po zdobyciu tytułu zakończył karierę w Formule 1, a partnerem Hamiltona został Valtteri Bottas. Fiński kierowca nie był jednak żadnym rywalem dla Brytyjczyka, który święcił tryumfy w trzech kolejnych sezonach, znajdując się już na 2. miejscu w tabeli wszech czasów, pod względem liczby zdobytych tytułów mistrzowskich. Przed Hamiltonem teraz jednak bardzo ważny sezon, bo oprócz wyrównania osiągnięcia Michaela Schumachera, może pobić większość jego rekordów.

Lewis Hamilton pobije rekordy Michaela Schumachera?

Lewis Hamilton już teraz ma na swoim koncie 83 zwycięstwa. Jeśli w przyszłym sezonie wygra min. 9 wyścigów, przebije rekordowe osiągnięcie Michaela Schumachera (91 wygranych). 2. miejsce w GP USA oznacza, że Brytyjczyk stanął po raz 150. na podium, 5 razy mniej niż Niemiec. Hamilton ma w swoich rękach już rekord