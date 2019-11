Robert Kubica zaskoczył na temat kolejnego sezonu. "Przyszłość się skomplikowała"

mer-llink godzinę temu Oceniono 12 razy 4

Przeczytajcie Państwo uwaznie ten tekst:

"- Musimy poczekać, ale sprawy wyglądają relatywnie dobrze. Pojawiły się nowe możliwości, inne możliwości, które przyszły ostatnio, więc musimy zobaczyć, czy uda się to pogodzić. Przekonamy się, czy będzie to dobry grudzień, relaksujący, bo wydarzy się coś dobrego, ale dopóki nie ma ostatecznej decyzji, muszę być realistą, a podpisów na papierach jeszcze nie ma, więc lepiej pozostać realistą. Być może z pewnych powodów sytuacja się nawet bardziej skomplikowała, niż bym chciał, ale to też oznacza, że mam ciekawe opcje, więc... Większym problemem byłoby, gdyby sprawy układały się za łatwo - zaskoczył Kubica."

Jest to bełkocik.

Mielenie słów.

Bez żadnych sensownych znaczeń.

Mamrotanie byle czego, aby przynajmniej udawać, że się ma cokolwiek do powiedzenia.

Ot, korzystanie z fatycznej funkcji języka ( w skrócie: jak juz język jest, to trzeba nim obracać, niekoniecznie z sensem).

Ciekawe, czy to Nasz Narodowy Kierowca tak bredził w natchnieniu, czy raczej Żurnalistyka dała o sobie znać?



P.S.Czy panu Kubicy - i egzaltującym się F1 Żurnalistom - nie jest wstyd, iż my wszyscy (w tym rodzice bez żłobków, kalecy oraz osoby chore na raka) fundujemy tę imprezę?

PiS nie ma dla nauczycieli, nie ma na szpitale (zamkniecie pediatrii onko w Gorzowie WLK.P; 83-latek umierający na ulicy, porodówka zamknięta w Zakopanem; Opole - SOR w szpitalu wojewódzkim do likwidacji) i lekarstwa, ale ma dla Angolskich i wszelkich innych miliarderów.

I tak p. Kubica - wraz z eszelonem cmokających od zachwytu Żurnalistów - bawi się za nasze pieniądze, bo PiS mu kupił miejsce w trzecioligowym samochodziku i dokupi jeszcze w innym.

100 000 000 (jak na razie)!

To nie PiS ani Orlen jest fundatorem pana Kubicy fanaberii.

Orlen i PiS tylko gwizdnęli państwowe pieniądze i już włożyli je do kieszeni upadającego Williamsa. A włożą jeszcze do innych, równie "potrzebujących" biednych właścicieli stajni w F1.

Przymusowym sponsorem tych biednych bogaczy jesteśmy my wszyscy: ty, ja, pan, pani, oni, a nawet tamci państwo pod Gołdapią. Bo to z naszych opłat, z naszych podatków, z naszych - nie jakichś cudownych "rządowych", bo takich nie ma - pieniędzy jest ten sponsoring!

Za te pieniądze można rocznie utrzymać kilkadziesiąt żłobków, sprowadzić kontenery nierefundowanego leku na raka, wspomóc rehabilitację niepełnosprawnych w całym kraju...

Nie czuje rumieńca na twarzy ani pan Kubica, ani dmuchający w te tutkę dziennikarze?