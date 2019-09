Młody piłkarz Lecha Poznań przechodzi do Romy! Jego idolem jest Sergio Ramos

18-latek jest już po testach medycznych, które przeszedł w ostatni piątek. Wkrótce powinien podpisać też umowę z rzymskim klubem. Zawodnik Lecha Poznań ma dołączyć do zespołu juniorskiego (Primavera). Pleśnierowicz to wychowanek Akademii Lecha Poznań, do której trafił w 2014 roku, a dwa lata potem podpisał profesjonalny kontrakt. Przed poprzednim sezonem dołączył do pierwszej drużyny Lecha, ale grał w meczach rezerw. W obecnych rozgrywkach Pleśnierowicz zagrał w czterech meczach rezerw Lecha.

Sergio Ramos idolem zawodnika Lecha Poznań

Idolem młodego obrońcy Lecha Poznań jest Sergio Ramos, choć sam piłkarz jest kibicem FC Barcelony. - Chciałbym być taki jak on. W kluczowych momentach pokazuje, że jest prawdziwym kapitanem. Podnosi zespół w trudnych sytuacjach. Mam nadzieję, że czeka mnie podobna kariera - mówił dla lechpoznan.pl