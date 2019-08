Robert Kubica w innym zespole F1? Szef teamu: To dla nas trudna sytuacja

Przyszłość Roberta Kubicy w Williamsie jest wciąż niepewna. Jego miejsce może zająć Nicholas Latifi, obecny rezerwowy kierowca brytyjskiego zespołu. W tej sprawie nic nie jest jeszcze przesądzone. Jeśli Polak miałby odejść z Williamsa, to Haas byłby jedną z niewielu dostępnych opcji. Na ten temat wypowiedział się Gunther Steiner, szef Haasa.

Steiner: Nie zdecydujemy za Roberta Kubicę

- Nie wiem, co Robert chce robić w przyszłym roku. Bardzo go szanuję, rozmawiamy czasem, ale jego plany nie są jasne, więc to dla nas trudna sytuacja, nie zdecydujemy za niego. Na ten moment główni kandydaci to Grosjean i Hulkenberg - powiedział Steiner w rozmowie z Eleven Sports. Pewny miejsca w zespole na sezon 2020 jest Kevin Magnussen, a o drugi fotel mają powalczyć Romain Grosjean (Haas) i Nico Hulkenberg (Renault). Magnussen w tym sezonie zdobył już 18 pkt, za to Grosjean tylko 8, a dodatkowo jego kontrakt wygasa pod koniec roku.

Sam Robert Kubica został zapytany niedawno o możliwość jazdy w Haasie. - Wiem, co się dzieje z mojego punktu widzenia i na tym bazują moje przemyślenia. F1 nauczyła nas, że wszystko może się szybko zmienić - zagadkowo odpowiedział Polak w rozmowie z TVP Sport. Dodał, że "śpi spokojnie, bo wie, że ma szansę robienia w przyszłym roku czegoś, z czego będzie zadowolony".