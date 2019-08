Robert Kubica rozczarowany po treningu. "Nadal jeździmy we własnej lidze"

gtv pół godziny temu Oceniono 1 raz 1

Poza wszelkimi przywarami Kubica cierpi na chorobliwą zarozumiałość, przez co mimo posiadanych środków nie najął do pomocy fachowców od PR, psychologii i psychiatrii. Sam sobie jest doradcą od wizerunku, psychologiem i psychiatrą o jakości zawodowej i intelektualnej ograniczonej brakiem wykształcenia. Wymyślił sobie między innymi, że zostanie mu zapomniane ustrzelenie własnej kariery w prowincjonalnym włoskim rajdzie jeśli wróci do GP i ponownie odniesie liczące się sukcesy. Doradca od wizerunku radziłby mu skromność, psycholog z prawdziwego zdarzenia ocaliłby go przed samym sobą, a zawodowy psychiatra powiedziałby mu uciekaj Robciu z tarczą póki jeszcze możesz, a jeśli masz pretensje do Williamsa to poproś o spotkanie z seniorem rodu, Frankiem. On też jest kaleką, więc znajdziecie wspólny język, szczgólnie, że za Franka Williamsa firma prosperowała na medal