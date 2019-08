Robert Kubica z problemami w drugim treningu. Duża przewaga Russella

gtv godzinę temu Oceniono 7 razy 3

Kubica nie zaprząta sobie głowy kolejnym złem koniecznym w postaci trzeciego treningu, w sobotę, w samo południe. Jego głównym celem, na który gromadzi ostatnie siły i zamiary są... kwalifikacje! Przecież to wręcz niemożliwe, by Robert nadal pozostawał ostatni mimo przeputanych środków Obmajtka i Spółki, bo to się w głowie nie mieści Jego wiernym fanom, wobec czego nie ma rady poza skupieniem się i odwinięciem z całej rury. Azaliż dość brania wstydu na klatę!, a zatem pora załapać kwalifikacje opanowane przez pełnosprawnych, a wtedy okulary pospadają szydercom i złośliwcom z nosów i red. Gąsiorowski wróci z gęgania o Legii by zrekonstruować swoją utraconą wiarę w Mistrza dobrej zmiany. Tuszę